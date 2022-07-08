Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Программа «еПоддержка» полностью реализована, выплачено почти 31 млрд грн - Шмыгаль

20:41 07.07.2022 |

Економіка

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что программа "еПоддержка" полностью реализована, в ее рамках выплачено почти 31 млрд грн.

"Совместная работа и поддержка друг друга – это формула успеха нашего государства и победы в войне. Поэтому правительство после начала полномасштабной войны максимально помогает и регионам, и громадам, и гражданам. Программа еПоддержка, которую мы запустили еще в марте полностью реализована", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

Премьер отметил, что все, кто подавался на выплату в размере 6 500 грн, — ее получили.

"Это около 5 млн граждан. Финальная сумма всех выплат составила 30 млрд. 900 млн. грн", - добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство примет постановление, позволяющее получать доход от военных облигаций на карты еПоддержки.

В частности, внесены изменения в Порядок оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", а именно дополнены виды назначения режимов использования текущего счета зачислением процентной ставки дохода и номинальной стоимости по государственным облигациям.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8107
  0,0015
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0979  0,24 0,70 35,6542  0,15 0,43
EUR 35,7109  0,10 0,27 36,6517  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес