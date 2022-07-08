Программа «еПоддержка» полностью реализована, выплачено почти 31 млрд грн - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что программа "еПоддержка" полностью реализована, в ее рамках выплачено почти 31 млрд грн.

"Совместная работа и поддержка друг друга – это формула успеха нашего государства и победы в войне. Поэтому правительство после начала полномасштабной войны максимально помогает и регионам, и громадам, и гражданам. Программа еПоддержка, которую мы запустили еще в марте полностью реализована", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

Премьер отметил, что все, кто подавался на выплату в размере 6 500 грн, — ее получили.

"Это около 5 млн граждан. Финальная сумма всех выплат составила 30 млрд. 900 млн. грн", - добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство примет постановление, позволяющее получать доход от военных облигаций на карты еПоддержки.

В частности, внесены изменения в Порядок оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", а именно дополнены виды назначения режимов использования текущего счета зачислением процентной ставки дохода и номинальной стоимости по государственным облигациям.