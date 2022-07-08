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АНАЛІТИКА

Кабмин расширил возможности трудоустройства перемещенных социальных работников

18:32 07.07.2022 |

Економіка

 

Кабинет министров расширил возможности трудоустройства перемещенных социальных работников и поддержку громад в обеспечении социальными услугами вынужденным переселенцам.

"Правительство приняло наработанное Минсоцполитики решение, которое одновременно поможет громадам справиться с дополнительной нагрузкой на социальную инфраструктуру в результате большого количества внутренне перемещенных людей, нуждающихся в социальных услугах, а также расширит возможности трудоустройства для социальных работников, которые переместились в результате боевых действий в относительно безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

В частности, принятое решение предусматривает возможность для предоставления следующих социальных услуг: получить компенсацию расходов на оплату труда переселенцев, трудоустроенных на должности специалистов по социальной работе, социальных работников, социальных рабочих, практических психологов, социального педагога, других работников поставщиков социальных услуг; обратиться за компенсацией расходов на обустройство мест для перемещенных получателей социальных услуг, обеспечение их продуктами питания, одеждой, обувью, средствами гигиены и предметами первой необходимости за счет средств, поступивших в качестве благотворительной помощи на гуманитарный счет Минсоцполитики; получить компенсацию за расходы на оплату коммунальных услуг при размещении временно перемещенных лиц.

Также в случаях эвакуации людей, получавших услуги стационарного, паллиативного ухода или поддержанного проживания в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, в аналогичные учреждения в относительно безопасных регионах предусмотрена возможность передавать средства между местными бюджетами для финансирования соответствующих услуг.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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