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АНАЛІТИКА

Количество вакансий в Украине постепенно растет: кого ищут работодатели и сколько платят

09:12 07.07.2022 |

Економіка

 

Рынок труда Украины в июне продолжает восстановление. Количество вакансий выросло на 67% до 35,5 тысяч, что втрое меньше, чем до начала войны.

Об этом сообщает сайт Work.ua.

По данным сайта поиска работы, четвертая часть предложений работы в стране сконцентрирована в Киевской области - 9 352 вакансии. Далее идут Львовская область - 4 614 вакансии, Днепропетровская область - 2 897 вакансий, Одесская область - 1 912 вакансий и Ивано-Франковская область - 1 203 вакансии.

В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам, которые непосредственно влияют на развитие бизнеса. В частности, пятерка популярных должностей с наибольшим количеством вакансий выглядит так:

* менеджер по продажам- 2 859 вакансий;
* продавец-консультант - 2 035 вакансий;
* бухгалтер - 1 355 вакансий;
* водитель - 1 090 вакансий;
* кухар - 1 030 вакансий.

Львиную долю вакансий зарегистрировано в категориях: "Сфера обслуживания" - 5 841 вакансия "Продажи, закупки" - 5 383 и "Рабочие специальности, производство" - 5 113 вакансий. В пятерку популярных категорий также входят "IT, компьютеры, интернет" - 3 255 вакансий и "администрация, руководство среднего звена" - 3 151 вакансия.

В первый месяц лета самые большие "очереди" кандидатов на вакансию наблюдаются по должностям:

* администратор салона красоты - 18 отзывов на 1 вакансию в день;
* HTML-верстальщик - 12 отзывов;
* администратор офиса - 11 отзывов;
* администратор интернет-магазина - 10 отзывов;
* видеомонтажер - 10 отзывов.

Что касается зарплат, здесь существенных изменений не наблюдается. С начала года средняя медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Чуть больше платят в Киевской области - 18 000 грн. Рост зарплат на уровне 10% состоялось в июне в категориях "Охрана, безопасность ", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Сфера обслуживания", что может быть связано с началом сезона отпусков.

Наибольшие зарплаты традиционно у специалистов из ИТ-сферы: Net-программист - 77 000 грн, программист Java - 60 000 грн, back end программист - 53 000, full stack программист и python-программист - по 50 000 грн.

Наименьшая оплата труда по вакансиям: уборщик - 7 000 грн, посудомойщик и педагог-организатор - по 8 000 грн.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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