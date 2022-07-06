Рынок новых коммерческих авто в Украине существенно сократился

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (включая большегрузные) в Украине в июне текущего года сократились на 7% по сравнению с маем текущего года и в 3,4 раза к июню прошлого года - до 429 ед., сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению на сайте ассоциации, лучший результат в июне (как и год назад) продемонстрировала французская марка Renault - 76 машин, что на 29,6% меньше показателя мая-2022 и в 7 раз меньше прошлогоднего июня.

Второе место у MAN - 52 машины (в июне-2021 - 9-я строчка рейтинга), при этом в июне прошлого и в мае текущего года зарегистрировано по 54 авто. На третью строчку поднялся Volkswagen с регистрацией 45 машин, при этом год назад он занимал восьмое место с 56 авто, а в мае-2022 реализовано только 5 авто.

Четвертый результат у Mercedes-Benz - 33 автомобиля против 60 в июне-2021 и 37 в мае-2022, а замыкает пятерку лидеров Scania, в зачете которой 32 регистрации против 50 ед. и 13 ед. соответственно.

Согласно статистике ассоциации, ухудшили по сравнению с прошлогодним июнем свои позиции в рейтинге Fiat (6-е место против второго) с 20 машинами, Peugeot (11 место против третьего) с 11 зарегистрированными машинами. В июне также регистрировались белорусские грузовики МАЗ - 19 ед. против 12 ед. в мае текущего и 73 ед. в июне прошлого года.

Всего, по данным "Укравтопрома" в первом полугодии в Украине зарегистрировано 3,2 тыс. новых грузовых и спецавто, что почти на 52% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Ассоциации также обнародовала статистику первичных регистраций новых автобусов (включая микроавтобусы) в июне, согласно которой они сократились в 11 раз к июню прошлого года и почти втрое к маю текущего - до 32 ед.

Лидером на этом сжавшемся рынке стала Toyota с 10 машинами - в июне прошлого и мае текущего года автобусы этой марки в Украине не регистрировались.

На втором месте Hyundai с пятью автобусами (как и в мае), столько же зарегистрировано турецких Otokar.

Лидер прошлогоднего июня Citroen реализовал только три автобуса против 190 годом ранее и 16 в мае текущего года. Далее в рейтинге расположились отечественные марки с незначительными результатами: три автобуса "Атаман" против 60 годом ранее и два - Эталон, против 21 ед.

Как сообщалось, украинский парк новых грузовых и спецавтомобилей в 2021 году пополнили 15,9 тыс. новых машин, что на 37% больше, чем в 2020 году, годовая статистика по автобусам не обнародовалась.

