Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рынок новых коммерческих авто в Украине существенно сократился

12:36 06.07.2022 |

Економіка

 

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (включая большегрузные) в Украине в июне текущего года сократились на 7% по сравнению с маем текущего года и в 3,4 раза к июню прошлого года - до 429 ед., сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению на сайте ассоциации, лучший результат в июне (как и год назад) продемонстрировала французская марка Renault - 76 машин, что на 29,6% меньше показателя мая-2022 и в 7 раз меньше прошлогоднего июня.

Второе место у MAN - 52 машины (в июне-2021 - 9-я строчка рейтинга), при этом в июне прошлого и в мае текущего года зарегистрировано по 54 авто. На третью строчку поднялся Volkswagen с регистрацией 45 машин, при этом год назад он занимал восьмое место с 56 авто, а в мае-2022 реализовано только 5 авто.

Четвертый результат у Mercedes-Benz - 33 автомобиля против 60 в июне-2021 и 37 в мае-2022, а замыкает пятерку лидеров Scania, в зачете которой 32 регистрации против 50 ед. и 13 ед. соответственно.

Согласно статистике ассоциации, ухудшили по сравнению с прошлогодним июнем свои позиции в рейтинге Fiat (6-е место против второго) с 20 машинами, Peugeot (11 место против третьего) с 11 зарегистрированными машинами. В июне также регистрировались белорусские грузовики МАЗ - 19 ед. против 12 ед. в мае текущего и 73 ед. в июне прошлого года.

Всего, по данным "Укравтопрома" в первом полугодии в Украине зарегистрировано 3,2 тыс. новых грузовых и спецавто, что почти на 52% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Ассоциации также обнародовала статистику первичных регистраций новых автобусов (включая микроавтобусы) в июне, согласно которой они сократились в 11 раз к июню прошлого года и почти втрое к маю текущего - до 32 ед.

Лидером на этом сжавшемся рынке стала Toyota с 10 машинами - в июне прошлого и мае текущего года автобусы этой марки в Украине не регистрировались.

На втором месте Hyundai с пятью автобусами (как и в мае), столько же зарегистрировано турецких Otokar.

Лидер прошлогоднего июня Citroen реализовал только три автобуса против 190 годом ранее и 16 в мае текущего года. Далее в рейтинге расположились отечественные марки с незначительными результатами: три автобуса "Атаман" против 60 годом ранее и два - Эталон, против 21 ед.

Как сообщалось, украинский парк новых грузовых и спецавтомобилей в 2021 году пополнили 15,9 тыс. новых машин, что на 37% больше, чем в 2020 году, годовая статистика по автобусам не обнародовалась.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес