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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
ЕБА призывает власти отменить повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 70%
12:32 06.07.2022 |
Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает власти отменить повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 70% и ввести мораторий на повышение тарифов на время действия военного положения и в течение 12 месяцев после его окончания.
Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.
В конце июня Министерством инфраструктуры был принят приказ, согласно которому тарифы на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги увеличиваются на 70%, при этом Европейская Бизнес Ассоциация от имени бизнеса категорически не поддерживает данное решение.
"Европейская Бизнес Ассоциация обращается к руководителю Офиса Президента Ермаку Андрею, председателю Государственной регуляторной службы Кучеру Алексею, председателю Антимонопольного комитета Пищанской Ольге, Министру инфраструктуры Кубракову Александру и председателю правления "Укрзализныци" Камышину Александру с призывом отменить приказ. Более того, ввести мораторий на повышение тарифов на время действия военного положения и на 12 месяцев после его окончания", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отметила, что компенсация убытков "Укрзализныци" из-за войны не должна быть возложена только на бизнес.
"Так, например, за время войны экспорт из Украины сократился более чем на половину, логистические пути и цепи снабжения повреждены. Кроме того, загруженность предприятий значительно упала с начала полномасштабного военного вторжения России и, по убеждению компаний-членов ассоциации, поднятие железнодорожных грузовых тарифов потенциально может обусловить коллапс ключевых индустрий, а значит и крайне негативно повлиять на экономику Украины в целом. Поэтому, важен поиск дополнительных источников финансирования, в том числе, для целей восстановления поврежденной/разрушенной инфраструктуры, например, международной финансовой и технической помощи, кредитов и т.д., чтобы не возлагать всю нагрузку на бизнес", - отметила она.
Кроме того, с блокировкой портов грузопоток переориентировался в направлении западных пограничных переходов, в связи с чем стоимость логистики значительно возросла, так как расстояние транспортировки в порты ЕС увеличилось в разы.
Таким образом, по мнению экспертов ассоциации, повышение железнодорожных тарифов будет способствовать остановке работающих предприятий в Украине.
"Более того, железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов как уголь, цемент, руда, удобрения с 1 января 2022 года уже выросли на 42% по сравнению с началом 2021 года, что приведет к минимум 2,9 млрд гривен дополнительных транспортных расходов к концу 2022 года. И дальнейшее повышение тарифов создает риск остановки экономической деятельности предприятий, ведь перевозка определенных грузов по железной дороге станет нерентабельной для грузовладельцев, что в конечном случае обусловит уменьшение грузовой базы. То есть, фактически повышение тарифов может не решить вопрос дефицита средств "Укрзализныци"", - отмечается в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить решение о повышении железнодорожных тарифов на 70% и ввести мораторий на повышение тарифов на грузовые перевозки во время военного положения и в течение 3-6 месяцев после его завершения.
Министерство инфраструктуры с 29 июня повысило тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 70%.
"Укрзализныця" ожидает, что это решение позволит ей получить дополнительные доходы от перевозок на 11,259 млрд гривен до конца 2022 года и обеспечить бесперебойное функционирование перевозочного процесса в условиях военного положения.
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