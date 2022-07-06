Начинать масштабное восстановление Украины нужно уже сейчас - Игорь Стаковиченко

4 июля в швейцарском Лугано стартовала международная конференция восстановления Украины. Среди основных решений, принятых в первый день конференции, можно выделить утверждение плана по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в размере 750 млрд долл. Из этой общей суммы от 150 до 250 млрд предполагается направить на восстановление инфраструктуры и жилья, пострадавших в результате военных действий.

При этом все еще неясными остаются механизмы практической реализации этого проекта в условиях продолжающейся войны и необходимости адаптации к нему законодательства и налаживания партнёрства между государством и частными компаниями. Портал Open4business обратился за комментарием к эксперту в области строительства и недвижимости Игорю Стаковиченко.

По его мнению, к практической реализации проекта нужно приступать уже сейчас на всех уровнях, так как затягивание процесса может привести к негативным последствиям в осенне-зимний период.

«Механизмы выделения средств за счет конфискованных активов РФ и ее крупного бизнеса уже реализуются отдельными странами. Нам в свою очередь, необходимо реализовать конвертацию этих финансовых активов в конкретные инфраструктурные и строительные проекты путем создания представительств в странах-донорах и координационных центров в Украине», - отметил Игорь Стаковиченко.

Эксперт также подчеркнул, что региональный принцип восстановления, продвигаемый сейчас руководством страны, когда отдельное государство-партнер занимается проектами в отдельном украинском регионе на данном этапе является наиболее эффективным.

Кроме того, Игорь Стаковиченко предложил создать систему децентрализованного фондирования при реализации отдельных проектов на местном уровне.

«Но нам нужно не забывать и про нашу ответственность перед партнерами. Необходимо не просто минимизировать, а полностью исключить возможность нецелевого использования зарубежной помощи местными чиновниками. Для этого нужно под каждый отдельный восстановительный проект создавать отдельный целевой фонд, деятельность которого будет максимально прозрачной и контролируемой как украинскими антикоррупционными органами, так и страной-донором», - подчеркнул Игорь Стаковиченко.

По словам эксперта, базой для создания таких фондов должны стать уже существующие бюджетный программы, а также внесение изменений в главный финансовый документ.

«По сути, сейчас мы можем получать средства как в виде прямой помощи, так и в виде инвестиций от партнеров. Здесь важно успешно реализовать и презентовать первые крупные восстановительные проекты, что поможет повысить инвестиционную привлекательность даже в текущих условиях», - добавил Игорь Стаковиченко.





