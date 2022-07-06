Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Начинать масштабное восстановление Украины нужно уже сейчас - Игорь Стаковиченко

08:53 06.07.2022 |

Економіка

 

4 июля в швейцарском Лугано стартовала международная конференция восстановления Украины. Среди основных решений, принятых в первый день конференции, можно выделить утверждение плана по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в размере 750 млрд долл. Из этой общей суммы от 150 до 250 млрд предполагается направить на восстановление инфраструктуры и жилья, пострадавших в результате военных действий.

При этом все еще неясными остаются механизмы практической реализации этого проекта в условиях продолжающейся войны и необходимости адаптации к нему законодательства и налаживания партнёрства между государством и частными компаниями. Портал Open4business обратился за комментарием к эксперту в области строительства и недвижимости Игорю Стаковиченко.

По его мнению, к практической реализации проекта нужно приступать уже сейчас на всех уровнях, так как затягивание процесса может привести к негативным последствиям в осенне-зимний период.

«Механизмы выделения средств за счет конфискованных активов РФ и ее крупного бизнеса уже реализуются отдельными странами. Нам в свою очередь, необходимо реализовать конвертацию этих финансовых активов в конкретные инфраструктурные и строительные проекты путем создания представительств в странах-донорах и координационных центров в Украине», - отметил Игорь Стаковиченко.

Эксперт также подчеркнул, что региональный принцип восстановления, продвигаемый сейчас руководством страны, когда отдельное государство-партнер занимается проектами в отдельном украинском регионе на данном этапе является наиболее эффективным.

Кроме того, Игорь Стаковиченко предложил создать систему децентрализованного фондирования при реализации отдельных проектов на местном уровне.

«Но нам нужно не забывать и про нашу ответственность перед партнерами. Необходимо не просто минимизировать, а полностью исключить возможность нецелевого использования зарубежной помощи местными чиновниками. Для этого нужно под каждый отдельный восстановительный проект создавать отдельный целевой фонд, деятельность которого будет максимально прозрачной и контролируемой как украинскими антикоррупционными органами, так и страной-донором», - подчеркнул Игорь Стаковиченко.

По словам эксперта, базой для создания таких фондов должны стать уже существующие бюджетный программы, а также внесение изменений в главный финансовый документ.

«По сути, сейчас мы можем получать средства как в виде прямой помощи, так и в виде инвестиций от партнеров. Здесь важно успешно реализовать и презентовать первые крупные восстановительные проекты, что поможет повысить инвестиционную привлекательность даже в текущих условиях», - добавил Игорь Стаковиченко.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес