Приоритетом в финансировании Всемирным банком Украины в войну остается покрытие дефицита госбюджета – вице-президент

Вопрос финансирования потребностей Украины должен решаться последовательно и с учетом текущих приоритетов, сегодня, пока война продолжается, основным из них является финансирование дефицита в объеме около $5 млрд в месяц, сообщила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Мы должны планировать последовательно и по частям, потому что война все еще продолжается. Приоритетом сейчас являются $5 млрд, которые гарантируют, что Украина получит деньги, которые ей сейчас нужны для работы п предоставления услуги… Вот уж действительно, что не дает нам спать по ночам", – сказала она журналистам в кулуарах Конференции по восстановлению Украины.

Бьерде отметила, что ВБ усердно работает над привлечением внешнего финансирования на эти цели, в том числе через свой мультидонорский фонд.

Говоря о дополнительном финансировании, вице-президент подчеркнула важность установить приоритеты, то есть основные сектора, которые необходимо перестроить. Среди них она назвала жилье, дороги, мосты и транспортную инфраструктуру, учреждения здравоохранения и образования, а также водо- и энергоснабжение и разминирование.

"Так что я бы не сказала, что нужно пойти и собрать сегодня $750 млрд (общая оценка представленного правительством в Лугано Плана восстановления Украины – ИФ). Давайте разложим это так, как это сделало правительство: нам нужно $65 млрд (оценка правительством необходимого финансирования для первого этапа плана – ИФ)", – сказала Бьерде.

Она добавила, что нужна также оценка ущерба, и с этим хорошо справляется Киевская школа экономики.

"Нам нужно работать вместе, чтобы увидеть, что нам нужно сделать в первые два месяца, пять месяцев, 12 месяцев и так далее, потому что это слишком большая сумма, чтобы сказать, давайте сделаем это за один раз. Мое послание заключается в том, что правительство должно иметь возможность продолжать предоставлять услуги, и нам необходимо привлекать всех для поддержки Украины сегодня – здесь и сейчас", – подчеркнула вице-президент ВБ.