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АНАЛІТИКА

Украина создает запас модульных котельных и генераторов - премьер

17:02 05.07.2022 |

Економіка

 

Украина в рамках подготовки к отопительному сезону в условиях продолжающейся военной агрессии со стороны россии создает запас модульных котельных и генераторов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Лугано.

"Мы создаем соответствующий запас модульных котельных, которые можно быстро привозить и разворачивать. Делаем запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды", - цитирует его пресс-служба Кабинета министров.

Шмыгаль отметил, что это необходимо, поскольку при разрушении крупных электростанций будет сложно быстро восстанавливать централизованное теплоснабжение.

Премьер отметил, что на подобный случай прописаны все процедуры, они согласованы с органами местного самоуправления. Все вопросы отопительного сезона, по его словам, находятся в фокусе Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики, создан соответствующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Шмыгаль также сообщил, что у Украины на сегодняшний день подписаны соглашения на установку модульных домов для почти 15 тысяч семей.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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