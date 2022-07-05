Украина создает запас модульных котельных и генераторов - премьер

"Мы создаем соответствующий запас модульных котельных, которые можно быстро привозить и разворачивать. Делаем запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды", - цитирует его пресс-служба Кабинета министров.
Шмыгаль отметил, что это необходимо, поскольку при разрушении крупных электростанций будет сложно быстро восстанавливать централизованное теплоснабжение.
Премьер отметил, что на подобный случай прописаны все процедуры, они согласованы с органами местного самоуправления. Все вопросы отопительного сезона, по его словам, находятся в фокусе Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики, создан соответствующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Шмыгаль также сообщил, что у Украины на сегодняшний день подписаны соглашения на установку модульных домов для почти 15 тысяч семей.