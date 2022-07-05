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АНАЛІТИКА

Нидерланды выделили еще 200 млн евро в помощь Украине через фонд МВФ

 

Нидерланды выделили еще 200 млн евро в помощь Украине через фонд Международного валютного фонда.

Об этом сообщила министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Лисье Шрайнемахер.

"Продолжая наши усилия для решения наиболее срочных финансовых потребностей Украины, я сегодня объявляю о том, что мы предоставили еще 200 млн евро финансовой помощи через специальный счет МВФ.

Средства будут потрачены на текущие потребности органов власти Украины, например, на зарплаты госслужащим, учителям, медикам", - сказала она на конференции по восстановлению Украины в Лугано во вторник.

Как сообщалось, в Лугано правительство Швеции объявило, что решило предоставить Украине еще 6 миллионов евро в рамках помощи по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Президент Швейцарии объявил об удвоении поддержки Украины до более чем 100 млн франков (свыше 100 млн долларов) до конца 2023 года.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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