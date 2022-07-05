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АНАЛІТИКА

Австралия отменила пошлины на импорт из Украины. Льготы будут действовать год

 

Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт из Украины. На сайте министерства торговли и туризма Австралии говорится, что льготы вступают в силу с 5 июля и следуют за аналогичными действиями Европейского Союза и Великобритании.

"Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

В 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн австралийских долларов ($83 млн).

Тарифы на товары, которые производятся в Украине, снижаются с 5% до нуля, сниженная ставка будет действовать в течение 12 месяцев. Акцизные сборы на топливо, алкоголь и табачные изделия останутся в силе.

Австралия подчеркнула, что осуждает одностороннюю, незаконную и безнравственную агрессию России против народа Украины. Своими действиями Австралия хочет продемонстрировать поддержку экономики Украины, которая имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения России.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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