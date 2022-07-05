Фінансові новини
- |
- 05.07.22
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австралия отменила пошлины на импорт из Украины. Льготы будут действовать год
13:16 05.07.2022 |
Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт из Украины. На сайте министерства торговли и туризма Австралии говорится, что льготы вступают в силу с 5 июля и следуют за аналогичными действиями Европейского Союза и Великобритании.
"Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.
В 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн австралийских долларов ($83 млн).
Тарифы на товары, которые производятся в Украине, снижаются с 5% до нуля, сниженная ставка будет действовать в течение 12 месяцев. Акцизные сборы на топливо, алкоголь и табачные изделия останутся в силе.
Австралия подчеркнула, что осуждает одностороннюю, незаконную и безнравственную агрессию России против народа Украины. Своими действиями Австралия хочет продемонстрировать поддержку экономики Украины, которая имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения России.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
ТОП-НОВИНИ
|В Нацсовете по восстановлению Украины готовят изменения в Конституцию – нардеп
|Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка
|Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря
|Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Украина с 7 июля открывает импорт-экспорт электроэнергии в направлении Словакии
|Нефть перешла к снижению на тревогах по поводу спроса, Brent у $111,76 за баррель
|Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу 2022г в случае рецессии - аналитики Citi
|Нидерланды выделили еще 200 млн евро в помощь Украине через фонд МВФ
|В Нацсовете по восстановлению Украины готовят изменения в Конституцию – нардеп
|Австралия отменила пошлины на импорт из Украины. Льготы будут действовать год
|Паркинги-бомбоубежища в новостроях увеличат стоимость квартир на 10-15% - эксперт
Бізнес
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год