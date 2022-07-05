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Минюст возобновил публикацию данных о прекращении деятельности юридических лиц
08:35 05.07.2022 |
Министерство юстиции возобновило обнародование сообщений о решении о прекращении юридического лица на основании внесенных в единый государственный реестр данных.
До возобновления функционирования портала электронных сервисов обнародование этой информации будет осуществляться на вебсайте министерства в рубрике "Юридические консультации"/"Решение о прекращении юридического лица", сообщает пресс-служба Минюста.
Как сообщалось, в конце июня в Украине возобновил работу Единый государственный реестр судебных решений.
Напомним, публичный доступ к Единому государственному реестру судебных решений временно приостановили с началом широкомасштабной войны "для предотвращения угрозы жизни и здоровью судей и участников судебного процесса".
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