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АНАЛІТИКА

Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ - ЕБРР

 

Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ, 40% - инвестиции частного сектора, сообщил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Возможно, есть и другие мнения. Но разбивка должна быть такая: 60% - конфискованных (российских - ИФ) активов и 40% - частного сектора. Если говорить о росте ВВП, то роль частного сектора должна быть больше", – сказал он, выступая на конференции в швейцарском Лугано в понедельник на конференции по восстановлению Украины.

По мнению Патроне, для реализации плана по восстановлению Украины после войны, проект которого представило правительство на конференции, нужна координация между международными партнерами.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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