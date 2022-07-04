Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ - ЕБРР

Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ, 40% - инвестиции частного сектора, сообщил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Возможно, есть и другие мнения. Но разбивка должна быть такая: 60% - конфискованных (российских - ИФ) активов и 40% - частного сектора. Если говорить о росте ВВП, то роль частного сектора должна быть больше", – сказал он, выступая на конференции в швейцарском Лугано в понедельник на конференции по восстановлению Украины.

По мнению Патроне, для реализации плана по восстановлению Украины после войны, проект которого представило правительство на конференции, нужна координация между международными партнерами.