Фінансові новини
- |
- 04.07.22
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЕС создаст платформу для послевоенного восстановления Украины
16:59 04.07.2022 |
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник анонсировала создание платформы ЕС по восстановлению Украины после войны, развязанной Россией.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", она рассказала на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.
"Мы уже предложили правительству Украины создание платформы для определения направления восстановления, которая собрала бы вместе всех партнеров. Ведущее место в ней будет занимать Украина", - отметила фон дер Ляен.
По ее словам, платформа будет определять стратегические направления и приоритеты восстановления Украины. В ее фокусе будет "гарантированное в будущем восстановление, укоренившееся в качественном управлении".
"Ведь двигателем наших действий будут стремления и желания украинского народа", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
В платформе будут участвовать ведущие мировые эксперты и мыслители по вопросам восстановления, а "после лета" фон дер Ляен совместно с международными партнерами и канцлером Германии Олафом Шольцем организует конференцию высокого уровня по этому вопросу.
Перед тем выступавший дистанционно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении восстановления и также отметил необходимость реформ.
Конференция по восстановлению Украины (URC2022) в понедельник начинается в швейцарском городе Лугано и продлится два дня. К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций.
По итогам конференции в Лугано во вторник ожидается принятие так называемой Луганской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
|Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ - ЕБРР
|ЕС создаст платформу для послевоенного восстановления Украины
|ЕИБ предложил новый трастовый фонд ЕС-Украина Gateway для восстановления Украины
|Бизнес просит решить вопрос двойного налогообложения украинцев, работающих за границей
|Нотариальные услуги скоро будут доступны в «Дии» - Минцифры
|Розничные сети с 1 по 4 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,5-5 грн/л
Бізнес
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения