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АНАЛІТИКА

ЕС создаст платформу для послевоенного восстановления Украины

 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник анонсировала создание платформы ЕС по восстановлению Украины после войны, развязанной Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она рассказала на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

"Мы уже предложили правительству Украины создание платформы для определения направления восстановления, которая собрала бы вместе всех партнеров. Ведущее место в ней будет занимать Украина", - отметила фон дер Ляен.

По ее словам, платформа будет определять стратегические направления и приоритеты восстановления Украины. В ее фокусе будет "гарантированное в будущем восстановление, укоренившееся в качественном управлении".

"Ведь двигателем наших действий будут стремления и желания украинского народа", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

В платформе будут участвовать ведущие мировые эксперты и мыслители по вопросам восстановления, а "после лета" фон дер Ляен совместно с международными партнерами и канцлером Германии Олафом Шольцем организует конференцию высокого уровня по этому вопросу.

Перед тем выступавший дистанционно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении восстановления и также отметил необходимость реформ.

Конференция по восстановлению Украины (URC2022) в понедельник начинается в швейцарском городе Лугано и продлится два дня. К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций.

По итогам конференции в Лугано во вторник ожидается принятие так называемой Луганской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.
Ключові теги: ЄС
 

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