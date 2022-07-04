ЕИБ предложил новый трастовый фонд ЕС-Украина Gateway для восстановления Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на Конференции по восстановлению Украины в Лугано предложил расширить помощь за счет создания нового инструмента - нового трастовый фонд ЕС-Украина Gateway (GTF).

"Это дополнительный инструмент для восстановления критической инфраструктуры. С этим трастовый фонд ЕИБ надеется предоставить помощь в тех направлениях, где наиболее необходимо", - сказала вице-президент банка Тереза Червинска на конференции в понедельник.

По ее словам, уже разработан механизм, как должен функционировать этот фонд.

"Считаем, что он будет играть важную роль ... для привлечения финансирования, в том числе частного", - отметила Червинска.

Она напомнила, что портфель ЕИБ в Украине составляет EUR7 млрд, и с начала войны уже было выделено около EUR700 млн.

Ранее в понедельник Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕИБ сообщил, что банк предлагает использовать структуру финансирования, аналогичную той, которая использовалась во время кризиса с коронавирусом. Первоначальный взнос в размере EUR20 млрд поступит от стран-членов ЕС, а также будет бюджет в виде кредитов, грантов и гарантий. По оценкам ЕИБ, эти первоначальные инвестиции позволят реализовать наиболее необходимые инфраструктурные проекты (в частности, мосты, водоснабжения и водоотведение, электроэнергетику) на сумму до EUR100 млрд и покроют примерно половину неотложных потребностей Украины. ЕИБ будет контролировать эти инвестиции с другими банками развития.

Было отмечено, что ЕС еще должен одобрить план, как и государства-члены ЕС, после чего они будут решать, вносить ли вклад в такой фонд.