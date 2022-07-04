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В ЕС предлагают привлечь до 100 млрд евро на восстановление Украины - СМИ
13:21 04.07.2022 |
Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского Союза, предлагает структуру финансирования, чтобы помочь восстановить Украину с инвестициями в размере до 100 миллиардов евро.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters, ссылаясь на соответствующий документ банка.
Трастовый фонд ЕС-Украина (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.
Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около 100 миллиардов евро, говорится в документе, что составляет около половины неотложных потребностей Украины.
Предложение ЕИБ должно быть обнародовано в понедельник, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в послевоенном восстановлении.
ЕИБ предлагает фонд, который будет работать так же, как тот, который использовался во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение 25 миллиардов евро, что приведет к мобилизации 200 миллиардов евро.
Фонд мог бы внести свой вклад в восстановление мостов или ремонт систем водоснабжения или водоотведения, особенно в городах, население которых увеличилось из-за миграции из других частей Украины после вторжения России.
Проекты также могут быть направлены на содействие экспорту Украины или на ее энергетическую и цифровую инфраструктуру.
Использование инструмента, аналогичного ранее использовавшемуся, означает, что его можно ввести в действие быстрее, поэтому первоначальные инвестиции могут быть одобрены к концу года.
Европейская комиссия должна сначала дать свое согласие, а затем большинство стран ЕС должны одобрить план. Впоследствии государства ЕС решат, вносить ли вклад в фонд.
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