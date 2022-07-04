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Спрос на новые легковые авто в Украине в июне вырос на 14% к маю, но сократился втрое к июню-2021

11:10 04.07.2022 |

Економіка

 

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в июне текущего года составили 2,9 тыс. ед., что на 14% больше, чем в мае текущего года, но в три раза (или на 67%) меньше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает "Укравтопром".

Согласно информации на сайте ассоциации, лидером месяца (как и в мае текущего и июне прошлого года) стала Toyota с регистрацией 456 авто - на 11% больше, чем в мае-2022 (но в 2,8 раза меньше, чем в июне-2021).

Второе место у Renault, нарастившим продажи на 14% к маю-2021 (но сократившему втрое к июню-2021) - до 327 ед.

Третьей по популярности стала немецкая марка Volkswagen, новые автомобили которой приобрели 263 украинца - на 56% больше майского показателя. Согласно статистике "Укравтопрома", в июне 2021 года марка занимала 7 место в рейтинге с регистрацией 384 машин, а в мае-2022 была четвертой (169 авто).

Четвертый результат у Hyundai - 172 ед., что на 7% больше, чем в мае, а замыкает пятерку лидеров июня с падением на 10% Skoda (в мае была третьей в рейтинге), авто которой выбрали 168 покупателей.

Далее в рейтинге расположились Mitsubishi с регистрацией 162 авто (в июне-2021 10-е место с 367 авто), BMW с 120 авто (13-е место с 260 ед.), Nissan с регистрацией 102 авто (391 авто годом ранее и 6-е место) и Mercedes с 94 ед. (14-е место с 248 авто).

Бестселлером месяца стал Renault Duster, в активе которого 168 регистраций.

По информации "Укравтопрома", всего в январе-июне первые регистрационные номера получили 17,8 тыс. новых легковых автомобилей - в 2,7 раза меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Как сообщалось, в 2021 году рынок новых легковых авто, по данным "Укравтопрома", вырос на 21% до 103,3 тыс. ед.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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