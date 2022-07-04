Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмин передал 100% акций «Энергетической компании Украины» от Минэнерго Минэкономики

 

Кабинет министров Украины передал Министерству экономики полномочия по управлению 100% государственных акций в уставном капитале акционерного общества "Энергетическая компания Украины", которые находились в управлении Министерства энергетики.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №544 от 28 июня, размещенном на правительственном портале.

Согласно распоряжению, Минэнерго вместе с Минэкономики должны в месячный срок принять меры для оформления корпоративных прав государства в уставном капитале "ЭКУ".

Согласно информации из открытых источников, 22 июня руководителем компании, видом деятельности которой в последнее время определена торговля электроэнергией, был назначен бывший глава трейдинговой компании группы ДТЭК "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, также являющийся владельцем ООО "ТЭТ групп", известного импортом электроэнергии из Беларуси в прошлом году.

Ранее собеседники Энегореформы на рынке отмечали, что рассматривается вопрос создания единого государственного трейдера для экспорта электроэнергии в Европу на базе "Энергетической компании Украины", до этого рассматривался вопрос о такой роли для НАЭК "Энергоатом".
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,5816
  0,0556
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0447  0,07 0,21 35,6712  0,06 0,16
EUR 36,3961  0,13 0,36 37,3012  0,18 0,48

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес