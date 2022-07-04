Фінансові новини
- |
- 04.07.22
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмин передал 100% акций «Энергетической компании Украины» от Минэнерго Минэкономики
09:39 04.07.2022 |
Кабинет министров Украины передал Министерству экономики полномочия по управлению 100% государственных акций в уставном капитале акционерного общества "Энергетическая компания Украины", которые находились в управлении Министерства энергетики.
Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №544 от 28 июня, размещенном на правительственном портале.
Согласно распоряжению, Минэнерго вместе с Минэкономики должны в месячный срок принять меры для оформления корпоративных прав государства в уставном капитале "ЭКУ".
Согласно информации из открытых источников, 22 июня руководителем компании, видом деятельности которой в последнее время определена торговля электроэнергией, был назначен бывший глава трейдинговой компании группы ДТЭК "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, также являющийся владельцем ООО "ТЭТ групп", известного импортом электроэнергии из Беларуси в прошлом году.
Ранее собеседники Энегореформы на рынке отмечали, что рассматривается вопрос создания единого государственного трейдера для экспорта электроэнергии в Европу на базе "Энергетической компании Украины", до этого рассматривался вопрос о такой роли для НАЭК "Энергоатом".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
|Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Более половины финансирования восстановления Украины должны составлять конфискованные активы РФ - ЕБРР
|ЕС создаст платформу для послевоенного восстановления Украины
|ЕИБ предложил новый трастовый фонд ЕС-Украина Gateway для восстановления Украины
|Бизнес просит решить вопрос двойного налогообложения украинцев, работающих за границей
|Нотариальные услуги скоро будут доступны в «Дии» - Минцифры
|Розничные сети с 1 по 4 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,5-5 грн/л
Бізнес
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
|ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения