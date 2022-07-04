Кабмин передал 100% акций «Энергетической компании Украины» от Минэнерго Минэкономики

Кабинет министров Украины передал Министерству экономики полномочия по управлению 100% государственных акций в уставном капитале акционерного общества "Энергетическая компания Украины", которые находились в управлении Министерства энергетики.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №544 от 28 июня, размещенном на правительственном портале.

Согласно распоряжению, Минэнерго вместе с Минэкономики должны в месячный срок принять меры для оформления корпоративных прав государства в уставном капитале "ЭКУ".

Согласно информации из открытых источников, 22 июня руководителем компании, видом деятельности которой в последнее время определена торговля электроэнергией, был назначен бывший глава трейдинговой компании группы ДТЭК "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, также являющийся владельцем ООО "ТЭТ групп", известного импортом электроэнергии из Беларуси в прошлом году.

Ранее собеседники Энегореформы на рынке отмечали, что рассматривается вопрос создания единого государственного трейдера для экспорта электроэнергии в Европу на базе "Энергетической компании Украины", до этого рассматривался вопрос о такой роли для НАЭК "Энергоатом".

