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АНАЛІТИКА

Правительство не будет менять тарифы до конца следующего отопительного сезона - Шмигаль

 

Власти не планируют до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью lb.ua.

«Первое - важный месседж: до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы будем этого соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму», - сказал Шмигаль.

По его словам, зима будет непростой. Об этом говорят не только в Украине, но и европейские руководители правительств. «Поэтому, учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона. Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома - правильное движение, правильные подходы. При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства», - отметил Премьер-министр.

По данным Шмыгаля, в хранилищах есть 10 миллиардов кубов (газа, - ред.). Поставлена ​​задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 миллиардов кубов до начала отопительного сезона.

«Мы сегодня работаем над добычей и завозом в Украину энергетического угля. Например, Австралия передала 70 тысяч тонн энергетического угля, который сегодня уже в пути в Украину. Но кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество», - добавил он.

24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины - полномасштабное вторжение. Силы обороны Украины оказывают героическое сопротивление российским захватчикам.
За матеріалами: Укринформ
 

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