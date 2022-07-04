На содержание армии сейчас уходит около 130 миллиардов ежемесячно - Шмигаль

На содержание армии сейчас уходит около 130 миллиардов ежемесячно.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал в интервью lb.ua.

«Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов - это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица», - сказал Шмигаль.

Он отметил, что более 30 миллиардов гривен было выплачено людям только в рамках программы есть Поддержка. Месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой и таможни.

«Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов - это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть - на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще около 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, Канады. Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка. Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития. То есть, сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают», - сказал глава правительства.

В принципе, отметил Шмигаль, всех этих денег достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства страны.

«Конечно, мы должны сегодня принимать меры к определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров, это позволяет нам сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать достаточно спокойно», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины - полномасштабное вторжение. Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.