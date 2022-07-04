Украина до сентября этого года не планирует поднимать вопрос о реструктуризации долга – премьер

Правительство Украины до сентября этого года не планирует поднимать вопрос о реструктуризации долга, однако будет признательно партнерам, если они выйдут с подобными предложениями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Lb.ua.

"Надо начать с того, что мы о реструктуризации сейчас не говорим… Нагрузки по уплате тела задолженности и процентов задолженности на Украину, как на государство, сегодня действительно умеренные. У нас есть пиковая выплата в сентябре. До сентября мы будем смотреть на финансовое состояние, финансовую ситуацию", – сказал глава правительства.

"Конечно, будем благодарны, если партнеры выйдут с подобными предложениями, а среди партнеров уже есть дискуссия, они с пониманием к этому относятся", – добавил Шмыгаль.

Он констатировал, что часть партнеров уже предоставляют не кредиты, а гранты для Украины, что не увеличивает сумму долга, а лишь поддерживает страну в части выполнения своих обязательств.

В целом премьер сообщил о наличии договоренностей о финансовой поддержки Украины, оценивающей месячные потребности в финансировании бюджета примерно в $5 млрд, на сумму почти $29 млрд. Он уточнил, что уже достаточно значительная часть этих средств поступила и остается еще около $20 млрд.

"Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров, это позволяет сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать довольно спокойно", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, украинские еврооблигации дешевеют уже шесть недель подряд, с тех пор как длятся очень тяжелые бои с превосходящими российскими силами на Донбассе. Лишь в эту пятницу в рамках коррекции их котировки подросли в среднем на 1,7%, однако в целом за неделю они упали на 8,1%, а за шесть недель – на треть.

А результате облигации с погашением в сентябре этого года котируются по 54,4% от номинала, что из-за близости срока погашения эквивалентно ставке 537,1% годовых.

Цена бумаг с погашением в сентябре 2023 года на минувшей неделе упала на 7,9% – до 33,3% от номинала, а ставка в результате поднялась со 124,3% до 139,1% годовых.

Все остальные еврооблигации Украины котируются в диапазоне от 25,7% до 27% от номинала.