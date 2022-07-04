Конференция по восстановлению Украины в 2023 году пройдет в Великобритании

Об этом сообщили в британском МИДе в воскресенье, 3 июля.

В швейцарском Лугано в понедеьник, 4 июля, начнется специальная конференция по восстановлению Украины, на которой Киев представит свой план. В Великобритании заявили, что работают с Украиной и другими странами над организацией конференции в следующем году. Представители страны войдут в наблюдательный совет, чтобы помочь в координации действий по восстановлению. Кроме того, в Лондоне будет открыт офис.

Лондон поможет привлечь инвестиции в Украину

"Мы взяли курс на поддержку Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана украинского правительства по восстановлению и развитию страны", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс. По словам министра, восстановление Украиныпосле агрессивной войны России станет "символом превосходства демократии над автократией". "Это покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали более сильную, более процветающую и более сплоченную нацию", - подчеркнула Трасс.

В британском МИДе отметили, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Великобританию поддержать восстановление Киева и области. Лондон обязался использовать свой опыт в финансовом секторе для привлечения инвестиций в Украину. Кроме того, Великобритания согласилась предоставить гарантии на сумму 1,5 млрд долларов в качестве многоцелевого кредита и более 120 млн долларов в виде двусторонней поддержки.