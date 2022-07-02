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АНАЛІТИКА

Украина получила от Германии грант EUR1 млрд - Минфин

 

Грант Федеративной республики Германия в размере EUR1 млрд поступил в государственный бюджет Украины, сообщило Министерство финансов Украины в пятницу.

"Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине", - уточнило ведомство в пресс-релизе.

Согласно ему, вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Всего с начала войны Украина уже получила от Германии EUR1,3 млрд для поддержки финансово-бюджетной системы, указал Минфин.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил о получении EUR446,8 млн кредита от Всемирного банка (ВБ) с гарантией Великобритании на EUR424,6 млн, гранта США на $1,3 млрд через мультидонорский счет ВБ и кредита Японии на сумму эквивалентную примерно $500 млн.

В апреле 2022 года МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (займов).

Германия стала второй страной, воспользовавшейся этим инструментом, вслед за Канадой, выделившей в первой половине июня льготный кредит 1 млрд канадских долларов (эквивалент $773 млн).

Правительство оценивает ежемесячные потребности бюджета в финансировании дефицита в $5 млрд. Министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае, и благодаря поступившим в конце месяца средствам она оказалась близка к этой сумме. По словам главы Минфина, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление второго транша гранта от США ориентировочно на $1,3 млрд и кредита ЕС на EUR1 млрд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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