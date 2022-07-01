Банкиры ожидают сокращения ВВП Украины в 2022г на более чем треть и оценивают ускорение инфляции в 20%

Реальный ВВП Украины в 2022 году сократится более чем на треть, инфляция по итогам полугодия ускорилась до 20%, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Мы сохраняем прогноз по сокращению реального ВВП Украины на 33% по итогам 2022 года. Сокращение инвестиций и частного потребления будет частично смягчено увеличением государственного потребления и товарных запасов", – ожидает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

По его словам, в июне ожидается ускорение роста Индекса потребительских цен (ИПЦ) почти до 20% в годовом измерении после 18% в мае.

"Мы ожидаем, что во втором полугодии 2022 года показатель инфляции стабилизируется, однако будет оставаться выше 20% до конца 2022 года", – добавил эксперт.

Его мнение разделяет глава правления Юнекс Банка Иван Свитек, ко словам которого по самым скромным оценкам ВВП Украины в первом полугодии сократился на треть.

"Но на самом деле падение может оказаться еще более глубоким. Более того, ситуация постоянно меняется: доходы населения продолжают сокращаться, потребительский спрос снижается. (...) Россия по-прежнему хочет уничтожить экономику Украины, но это у нее не совсем получается", – указал банкир.

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук в свою очередь отмечает, что пик падения деловой активности пришелся на март, когда производство сократилось наполовину, а в дальнейшем бизнес адаптировался к условиям войны и постепенно возобновлял свою деятельность.

"В мае падение деловой активности уже оценивается в 40% по отношению к довоенному уровню. Также внутреннее потребление и производство поддерживается ростом государственных расходов. В целом падение ВВП во втором квартале составит 40-45% г/г. В третьем квартале состоится сезонный рост ВВП, в том числе за счет жатвы", – пояснил эксперт.

По его прогнозам, при условии продолжения активных боевых действий до конца года экономическая активность сохранится на уровне 60-65% по сравнению с довоенным уровнем.

Хведчук отмечает, что инфляция ускорялась еще до полномасштабной войны как в Украине, так и в мире в результате восстановления экономик после пандемии, а война дополнительно обострила эти тенденции потому сейчас инфляция достигла 18% г/г и, вероятно, будет расти еще до конца года.

Он ожидает, что в дальнейшем инфляцию будут подпитывать перебои цепочек снабжения, подорожание транспортных расходов, в том числе из-за роста цен на горючее, ситуативный дефицит отдельных групп товаров и увеличения денежной массы в результате роста дефицита бюджета.

Весомым фактором динамики цен станет также поступление внешней финансовой помощи и, соответственно, способность НБУ обеспечить курсовую стабильность, указывает банкир.

"По нашим прогнозам рост потребительских цен достигнет 30% г/г в конце года и в дальнейшем будет замедляться", – отметил он.

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек также ожидает, что темпы инфляции по итогам первых шести месяцев года будут приближаться к 19-20% в годовом исчислении, а с учетом отмены налоговых льгот при импорте в ближайшие месяц-два могут выйти за пределы указанного коридора.

"Прогнозировать, как эти цифры будут меняться во второй половине года, практически невозможно, поскольку ситуация слишком непредсказуема. Окончание войны и возвращение украинцев на родину – один сценарий. Продолжение или даже эскалация военных действий – другой", – отметил Свитек.

Кроме того, по его словам, газовая война против Европы, переговоры G7 о введении потолка цен на российскую нефть и многие другие события способны оказывать глобальное влияние на инфляционные процессы в мире и в Украине, в частности, поэтому в таких условиях сложно строить прогнозы.