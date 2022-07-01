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Премьер Норвегии в Киеве пообещал Украине почти 1 млрд евро помощи
19:35 01.07.2022 |
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в пятницу посетил Украину, где побывал в разрушенных Россией городах и пообещал предоставить 10 миллиардов крон помощи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
Глава правительства Норвегии прибыл в Украину в пятницу утром на поезде. Его визит не анонсировали заранее из соображений безопасности.
Он посетил Чернигов и село Ягодное в области, где поговорил с местными жителями, почти месяц скрывавшимися от российских обстрелов в подвале местной школы.
"Мы можем видеть и читать об этих событиях, но встреча с людьми оставляет сильное впечатление. Была молодая семья, которая застала смерть бабушки у себя на руках в этом подвале. Это происходит в Европе в середине 2022 года, и ни одна страна не может это игнорировать", - сказал Стере.
Кроме того, он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и заверил его в долгосрочной поддержке Норвегией Украины.
Норвежский премьер, в частности, объявил об увеличении помощи Киеву до 10 миллиардов крон (почти 1 миллиард евро). Денежные средства пойдут на гуманитарную помощь, восстановление разрушенной инфраструктуры, оружие и поддержку государственных институций.
В свою очередь Зеленский призвал Стере распространять информацию о военных преступлениях России в мире.
Отметим, что это уже второй визит норвежских чиновников в Украину: в начале мая Киев посетила глава МИД Норвегии Анникен Хуитфельдт.
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