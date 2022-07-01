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Еврокомиссия предлагает выделить Украине 1 млрд евро макрофина
19:31 01.07.2022 |
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу объявила о решении органа предложить выделение первого миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - написала фон дер Ляен в Twitter.
Она добавила, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.
Теперь решение должен утвердить Совет Европейского Союза.
Напомним, Европейский совет по итогам саммита принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.
Об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая.
Как сообщал Bloomberg, программа макрофинансовой помощи будет состоять из ссуд сроком на 25 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. При этом проценты по ссудам будут покрываться из бюджета ЕС.
Украина не раз использовала макрофинансовую помощь ЕС. В мае, например, она получила последние 600 млн евро из предыдущего экстренного пакета.
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