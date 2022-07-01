Заявки по «еРаботе» с 1 июля можно подать через «Дию» - Шмыгаль

Заявки по проекту грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "еРабота" с пятницы, 1 июля, можно подать через мобильное приложение "Дия", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Запускаем проект "еРабота". Уже с сегодняшнего дня можно подать заявки через "Дию". Гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков новой карьеры. "еРабота" - это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест", - написал Шмыгаль в Телеграм.

Премьер сообщил, что первая программа - гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес, вторая - гранты до 8 млн грн на расширение и создание предприятий в сфере переработки, третья и четвертая программы - гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн), пятая - гранты для стартапов в ИТ и шестая - гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

Как сообщалось, о начале внедрения проекта "еРабота" Шмыгаль сообщил 21 июня. По его словам, важный акцент всех этих программ - создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта.