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Сводный платежный баланс Украины в мае-2022 сведен с дефицитом $1,9 млрд
14:25 01.07.2022 |
Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае 2022 года составил $1,9 млрд, что в 6,8 раза больше дефицита в мае 2021-го (280 млн грн), сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в четверг.
Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в мае-2022 составил $132 млн, что в 2,8 раза меньше профицита в мае-2021 ($373 млн).
НБУ также сообщил, что экспорт и импорт товаров за месяц сократились на 48,6% и 24,5% соответственно.
Основным фактором падения объемов экспорта до $2,7 млрд было сокращение экспорта черных и цветных металлов - на 70,2%. Также наблюдалось сокращение экспорта продовольственных товаров на 39,7%, продукции химической промышленности - на 53,8%, древесины и изделий из нее - на 1,2%, минеральных продуктов (в том числе руд) - на 52,9% и продукции машиностроения - на 37,1%.
Объемы импорта товаров за указанный период сократились до $3,7 млрд, в том числе неэнергетический импорт - на 28,7%. В частности, на 32,3% упал импорт промышленных изделий, на 39% - продукции машиностроения, на 22,5% - продовольственных товаров, на 60,7% - черных и цветных металлов, на 42,1% - продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее - на 64,8%.
В то же время энергетический импорт вырос на 1,1%.
По оценкам Нацбанка, в мае-2022 был зафиксирован дефицит торговли услугами $1 млрд по сравнению с профицитом $308 млн в апреле-2021. НБУ объяснил это ростом беженцев за рубежом, чьи расходы превысили расходы мая-2021 в 3,9 раза. Одновременно экспорт услуг сократился на 9,3%.
Профицит баланса первичных доходов в мае-2022 составил $879 млн против дефицита в $492 млн в мае-2021. Поступления по статье "оплата труда" снизились на 76,3%, а выплаты по доходам от инвестиций - на 76,3%.
Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в мае текущего года составило $133 млн против $378 млн в мае предыдущего года.
Чистый отток по финансовому счету составил $2,1 млрд (в мае-2021- $700 млн), что было обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора.
Чистый приток по операциям госсектора составил $900 млн(в мае 2021 года - отток $62 млн).
Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $131 млн, тогда как в мае предыдущего года этот показатель составил $240 млн.
Как указал регулятор, чистое уменьшение внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $213 млн. Оно было обусловлено уменьшением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $273 млн и чистой покупкой банками ценных бумаг нерезидентов на $58 млн.
Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) за указанный отчетный месяц выросла на $3,1 млрд за счет роста чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $1,7 млрд, ростом объемов наличной валюты вне банков на $1,5 млрд (снова за счет беженцев).
По состоянию на 1 июня 2022 года объем международных резервов составил $25,1 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,6 месяца.
Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит этого показателя в размере $5,3 млрд.
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