Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сводный платежный баланс Украины в мае-2022 сведен с дефицитом $1,9 млрд

14:25 01.07.2022 |

Економіка

 

Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае 2022 года составил $1,9 млрд, что в 6,8 раза больше дефицита в мае 2021-го (280 млн грн), сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в четверг.

Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в мае-2022 составил $132 млн, что в 2,8 раза меньше профицита в мае-2021 ($373 млн).

НБУ также сообщил, что экспорт и импорт товаров за месяц сократились на 48,6% и 24,5% соответственно.

Основным фактором падения объемов экспорта до $2,7 млрд было сокращение экспорта черных и цветных металлов - на 70,2%. Также наблюдалось сокращение экспорта продовольственных товаров на 39,7%, продукции химической промышленности - на 53,8%, древесины и изделий из нее - на 1,2%, минеральных продуктов (в том числе руд) - на 52,9% и продукции машиностроения - на 37,1%.

Объемы импорта товаров за указанный период сократились до $3,7 млрд, в том числе неэнергетический импорт - на 28,7%. В частности, на 32,3% упал импорт промышленных изделий, на 39% - продукции машиностроения, на 22,5% - продовольственных товаров, на 60,7% - черных и цветных металлов, на 42,1% - продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее - на 64,8%.

В то же время энергетический импорт вырос на 1,1%.

По оценкам Нацбанка, в мае-2022 был зафиксирован дефицит торговли услугами $1 млрд по сравнению с профицитом $308 млн в апреле-2021. НБУ объяснил это ростом беженцев за рубежом, чьи расходы превысили расходы мая-2021 в 3,9 раза. Одновременно экспорт услуг сократился на 9,3%.

Профицит баланса первичных доходов в мае-2022 составил $879 млн против дефицита в $492 млн в мае-2021. Поступления по статье "оплата труда" снизились на 76,3%, а выплаты по доходам от инвестиций - на 76,3%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в мае текущего года составило $133 млн против $378 млн в мае предыдущего года.

Чистый отток по финансовому счету составил $2,1 млрд (в мае-2021- $700 млн), что было обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора.

Чистый приток по операциям госсектора составил $900 млн(в мае 2021 года - отток $62 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $131 млн, тогда как в мае предыдущего года этот показатель составил $240 млн.

Как указал регулятор, чистое уменьшение внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $213 млн. Оно было обусловлено уменьшением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $273 млн и чистой покупкой банками ценных бумаг нерезидентов на $58 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) за указанный отчетный месяц выросла на $3,1 млрд за счет роста чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $1,7 млрд, ростом объемов наличной валюты вне банков на $1,5 млрд (снова за счет беженцев).

По состоянию на 1 июня 2022 года объем международных резервов составил $25,1 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,6 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит этого показателя в размере $5,3 млрд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,4017
  0,3759
 1,22

Курс обміну валют на сьогодні, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1184  0,06 0,18 35,7300  0,02 0,06
EUR 36,5267  0,04 0,10 37,4828  0,01 0,04

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес