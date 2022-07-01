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В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум
12:31 01.07.2022 |
С 1 июля в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2481 грн до 2600 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 01 июля этого года, размер пособия будет составлять:
* потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) - 44 200 грн;
* семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 260 000 грн;
* иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 52 000 грн.
Ранее эти выплаты составляли 42177 грн, 248100 грн, 49620 грн соответственно.
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