Украинцы ввезли почти 237 тыс. авто на льготных условиях - нардеп

Украинцы в апреле-июне импортировали без уплаты пошлин и налогов 236,792 тыс. автомобилей, сумма предоставленной льготы - 26,1 млрд грн, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Завезено 236,792 тыс. авто. Сумма предоставленной льготы - 26,1 млрд грн", - написал он в Телеграм-канале в пятницу.

Железняк напомнил, что 1 июля завершился льготный период растаможивания импортных автомобилей.

По его данным, в связи с принятием закона о завершении льготного периода 44% ввезенных в апреле-июне транспортных средств, или 105,3 тыс. авто, приходится на июнь, тогда как в мае завезено 98 тыс. авто, в апреле - 33,5 тыс.

"Неудивительно, что в последние дни (июня - ИФ) темп за сутки увеличился до 7,5 тыс. авто", - указал замглавы комитета.

Как сообщалось, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении НДС и пошлин на импорт товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля закон вступил в силу в полном объеме.