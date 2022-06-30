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АНАЛІТИКА

Украина получила кредит Всемирного банка EUR446,8 млн с гарантией Великобритании на EUR424,6 млн

20:09 30.06.2022 |

Економіка

 

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка (ВБ) "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на сумму EUR446,8 млн, говорится в сообщении Министерства финансов в четверг.

"В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет EUR424,6 млн", – уточнило ведомство.

Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях, уточняется в пресс-релизе.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - приводятся в релизе слова министра финансов Сергея Марченко.

Как сообщалось, накануне в Украину поступили через мультидонорский счет $1,3 млрд гранта США, а в начале этой недели дополнительный кредит Японии примерно на эквивалент $500 млн.

Правительство Украины неоднократно заявляло, что в условиях войны стране необходимо дополнительное финансирование бюджета в размере около $5 млрд. Минфин рассчитывал, что в июне объем внешнего финансирования впервые увеличится до $4,8 млрд по сравнению с $1,5 млрд в мае, однако до этого японского кредита с начала месяца он составил пока только около $1,5 млрд.

По оценке замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, без учета последнего кредита ВБ с гарантией Великобритании общая внешняя финансовая помощь Украине в июне составила 126,5 млрд грн или больше $4,3 млрд по официальному курсу.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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