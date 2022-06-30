В Украине с начала войны арестовали имущества россиян на ₴31 миллиард

С начала полномасштабной войны РФ против Украины у россиян арестовали имущества стоимостью 31 млрд грн за вероятные экономические преступления.

Об этом директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник рассказал в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба БЭБ.

Он отметил, что Бюро сосредоточилось на бизнесе с бенефициарами в России, и уже обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов.

"Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 млрд грн - это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях", - рассказал директор БЭБ.

Он выразил надежду, что вскоре, после решения суда, эти средства и активы начнут работать только в пользу Украины. Вероятно, речь идет о национализации этих активов.