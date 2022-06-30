Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Украине с начала войны арестовали имущества россиян на ₴31 миллиард

17:00 30.06.2022 |

Економіка

 

С начала полномасштабной войны РФ против Украины у россиян арестовали имущества стоимостью 31 млрд грн за вероятные экономические преступления.

Об этом директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник рассказал в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба БЭБ.

Он отметил, что Бюро сосредоточилось на бизнесе с бенефициарами в России, и уже обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов.

"Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 млрд грн - это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях", - рассказал директор БЭБ.

Он выразил надежду, что вскоре, после решения суда, эти средства и активы начнут работать только в пользу Украины. Вероятно, речь идет о национализации этих активов.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,4017
  0,3759
 1,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0569  0,06 0,18 35,7081  0,00 0,01
EUR 36,5629  0,05 0,13 37,4965  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес