Зеленский подписал закон, возвращающий пошлины и НДС на импортные товары

Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращает пошлины и налог на добавленную стоимость на импортные товары, в том числе автомобилей.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.

"Законопроект №7418 о возобновлении импортных налогов подписан президентом", - отметил он.

Закон вступает в силу 1 июля 2022 года.

Как сообщалось, соответствующий правительственный законопроект №7418 Верховная Рада поддержала сразу в двух чтениях 21 июня.

Согласно пояснительной записке, предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

* для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

* для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

* для транспортных средств, ввозимых гражданами.

"Принятие законопроекта будет способствовать созданию условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления таможенных платежей", - подчеркнули в документе.

Вместе с тем, предлагается внести изменения в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" для освобождения от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) .

Напомним, 6 апреля вступил в силу принятый Верховной Радой закон, которым освобожден от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для бизнеса, а также полностью освобожден от налогообложения импорт транспортных средств гражданами. В то же время уплачивался только сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.