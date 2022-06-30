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АНАЛІТИКА

Минфин Украины ожидает следующий крупный грант от США в июле

10:54 30.06.2022 |

Економіка

 

Министерство финансов Украины, 29 июня получившее первый грант от США в рамках пакета финансирования госбюджета в $7,5 млрд, ожидает поступление следующего транша в июле.

"Поддержка наших партнеров ускоряет победу Украины. Только что получили первый грант от США - $1,3 млрд. Следующий грант от США ожидаем в июле", – написал в ночь на четверг министр финансов Сергей Марченко.

Он уточнил, что денежные средства поступили через механизм Целевого мультидонорского фонда Всемирного банка в рамках дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Марченко поблагодарил команды Всемирного банка, правительства, Минфина и посольства Украины в США за слаженную работу и возможность получить эти средства в максимально быстрые сроки.

Конгресс США в мае принял законопроект о выделении помощи Украине на сумму $40 млрд, в том числе $7,5 млрд на финансирование госбюджета.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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