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На фоне санкций против Потанина цены на никель и палладий выросли
09:22 30.06.2022 |
После решения правительства Британии ввести санкции против крупнейшего бенефициара "Норильского никеля" Владимира Потанина цены на палладий и никель выросли - санкции вызвали опасения относительно поставок металлов.
Об этом пишет Bloomberg.
"Потанин, состояние которого по данным Bloomberg Billionaires Index составляет 37,1 млрд долларов, до сих пор в значительной степени избегал западных санкций, наложенных на других представителей российской элиты. Он попал в санкционный список Канады в апреле.
Неясно, распространятся ли санкции против Потанина на "Норникель", который является одним из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди", - пишет агентство.
На фоне новостей о санкциях палладий вырос в цене на 7,7%, тогда как цены на никель подскочили на 9,2%, прежде чем сократить рост.
После российского вторжения в Украину Потанин купил некоторые из ключевых российских частных банков - "Росбанк" и долю в "Тинькофф Банке"
В своем обновленном списке санкций Великобритания отметила, что Потанин "получает выгоду или поддерживает правительство России, владея или контролируя Росбанк". О "Норникеле" не упоминалось, добавляет Bloomberg.
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