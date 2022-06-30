На фоне санкций против Потанина цены на никель и палладий выросли

После решения правительства Британии ввести санкции против крупнейшего бенефициара "Норильского никеля" Владимира Потанина цены на палладий и никель выросли - санкции вызвали опасения относительно поставок металлов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Потанин, состояние которого по данным Bloomberg Billionaires Index составляет 37,1 млрд долларов, до сих пор в значительной степени избегал западных санкций, наложенных на других представителей российской элиты. Он попал в санкционный список Канады в апреле.

Неясно, распространятся ли санкции против Потанина на "Норникель", который является одним из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди", - пишет агентство.

На фоне новостей о санкциях палладий вырос в цене на 7,7%, тогда как цены на никель подскочили на 9,2%, прежде чем сократить рост.

После российского вторжения в Украину Потанин купил некоторые из ключевых российских частных банков - "Росбанк" и долю в "Тинькофф Банке"

В своем обновленном списке санкций Великобритания отметила, что Потанин "получает выгоду или поддерживает правительство России, владея или контролируя Росбанк". О "Норникеле" не упоминалось, добавляет Bloomberg.