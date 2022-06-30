Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На фоне санкций против Потанина цены на никель и палладий выросли

 

После решения правительства Британии ввести санкции против крупнейшего бенефициара "Норильского никеля" Владимира Потанина цены на палладий и никель выросли - санкции вызвали опасения относительно поставок металлов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Потанин, состояние которого по данным Bloomberg Billionaires Index составляет 37,1 млрд долларов, до сих пор в значительной степени избегал западных санкций, наложенных на других представителей российской элиты. Он попал в санкционный список Канады в апреле.

Неясно, распространятся ли санкции против Потанина на "Норникель", который является одним из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди", - пишет агентство.

На фоне новостей о санкциях палладий вырос в цене на 7,7%, тогда как цены на никель подскочили на 9,2%, прежде чем сократить рост.

После российского вторжения в Украину Потанин купил некоторые из ключевых российских частных банков - "Росбанк" и долю в "Тинькофф Банке"

В своем обновленном списке санкций Великобритания отметила, что Потанин "получает выгоду или поддерживает правительство России, владея или контролируя Росбанк". О "Норникеле" не упоминалось, добавляет Bloomberg.
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7776
  0,1375
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1217  0,13 0,36 35,7133  0,00 0,00
EUR 36,6771  0,07 0,19 37,4412  0,14 0,37

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес