Фінансові новини
- |
- 29.06.22
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада предоставит Украине кредит на $150 миллионов
08:54 29.06.2022 |
Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов (около $150 миллионов) для поддержки немедленных потребностей государственных расходов.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада предоставит украинскому правительству 200 млн долл., чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", - сказал Трюдо.
По его словам, Канада также инвестирует более 150 млн долл. (около 115 млн долл. США) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине. "Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна", - отметил премьер.
Он добавил, что Канада поддерживает решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. "Мы решительно настроены продолжать поддерживать Украину, которая храбро отстаивает свою территориальную целостность и суверенитет", - подчеркнул Трюдо.
Напомним: в Германии во вторник закончился саммит глав стран Большой семерки, в которую входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Темы дальнейшей поддержки Украины и усиления давления на Россию были одними из ведущих во время саммита.
Отметим, что в целом с начала российского вторжения Канада предоставила Украине 1,6 млрд долл. кредитов и 1,3 млрд долл. прямой помощи, в том числе 320 млн долл. гуманитарной поддержки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На аукционе зафиксировали рекордные цены на экспорт электроэнергии - Укрэнерго
|Канада предоставит Украине кредит на $150 миллионов
|Цены на нефть 29 июня взяли передышку после трехдневного роста
|Минфин вновь отказался повысить доходность ОВГЗ, продажи гривневых бумаг упали до 350 млн грн
|Минфин потратил на погашение внутреннего долга с начала войны на 64 миллиарда больше, чем привлек - НБУ
|Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались, но топливо есть не на всех АЗС
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
Бізнес
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой