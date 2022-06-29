Канада предоставит Украине кредит на $150 миллионов

Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов (около $150 миллионов) для поддержки немедленных потребностей государственных расходов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада предоставит украинскому правительству 200 млн долл., чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", - сказал Трюдо.

По его словам, Канада также инвестирует более 150 млн долл. (около 115 млн долл. США) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине. "Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна", - отметил премьер.

Он добавил, что Канада поддерживает решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. "Мы решительно настроены продолжать поддерживать Украину, которая храбро отстаивает свою территориальную целостность и суверенитет", - подчеркнул Трюдо.

Напомним: в Германии во вторник закончился саммит глав стран Большой семерки, в которую входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Темы дальнейшей поддержки Украины и усиления давления на Россию были одними из ведущих во время саммита.

Отметим, что в целом с начала российского вторжения Канада предоставила Украине 1,6 млрд долл. кредитов и 1,3 млрд долл. прямой помощи, в том числе 320 млн долл. гуманитарной поддержки.