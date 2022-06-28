Правительство вернуло обязательные закупки в системе Prozorro

Все государственные и местные органы власти и предприятия будут производить обязательные упрощенные закупки в электронной системе Prozorro от 50 тыс. грн.

Соответствующие изменения в постановление №169, регулирующее проведение госзакупок на период военного положения, были приняты Кабинетом министров 24 июня, сообщает пресс-служба Prozorro.

Отмечается, что новое постановление предусматривает, что для закупок от 50 тыс. грн. заказчики должны проводить упрощенные закупки.

"Это максимально быстрый и гибкий инструмент в системе Prozorro, позволяющий за 6-8 дней провести аукцион и заключить контракт с поставщиком. Кроме того, стандартизированные товары, как топливо, офисное оборудование или пищевые продукты, можно будет покупать в электронном каталоге Prozorro Market ", - объяснили в компании.

В то же время предложенные изменения предусматривают ряд оснований для проведения прямых закупок, когда это критически важно.

"Изменения, которые одобрил Кабмин, максимально учитывают ситуацию в Украине. Заказчики, находящиеся в зоне боевых действий и не имеющие возможности воспользоваться электронной системой или нуждающиеся в закупке здесь и сейчас, смогут заключать прямые контракты", - отметил генеральный директор ГП " Прозорро" Василий Задворный.

В компании напомнили, что 28 февраля правительство разрешило на период военного положения заключать контракты напрямую, без проведения аукционов в Prozorro. Тогда это решение позволило государственным заказчикам быстро обеспечивать свои потребности в период, когда бизнес находился в шоковом состоянии.

Сейчас же, подчеркивают в компании, когда ситуация с рынками товаров, работ и услуг стабилизировалась, возврат обязательных закупок у Prozorro позволит государству экономить средства благодаря конкуренции на торгах. Кроме того, это должно поддержать столкнувшихся с существенным сокращением доходов предпринимателей после полномасштабного вторжения РФ.