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АНАЛІТИКА

Комитет Рады согласовал назначение Лубинца на должность омбудсмена

 

Профильный комитет Верховной рады согласовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена. Решение принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Комитета.

"Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинця Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, предусмотренным ЗУ "Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня парламент внес кандидатуру нардепа Лубинца на должность омбудсмена.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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