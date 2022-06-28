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Украина покрывает только 62% госбюджета, инфляция в мае достигла 18% - Марченко
08:32 28.06.2022 |
[thumb=left[/thumb]Украина покрывает всего около 62% расходов государственного бюджета, и это без учета военных расходов.
Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил в интервью испанской газете ElPais министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отвечая на вопрос об экономических последствиях войны в Украине, Марченко сказал, что они огромны.
"Мы покрываем всего около 62% государственного бюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", - отметил министр финансов.
В целом, по его словам, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в 39 млрд долларов США.
Также в Украине ожидается существенное сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и утраченных поступлений от бизнеса.
Война же стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц.
"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", - подчеркнул Марченко.
Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной войны российской федерации против Украины Министерство финансов привлекло в государственный бюджет более 100 млрд. гривен от продажи военных облигаций с 400 млрд. грн. запланированного объема эмиссии.
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