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В украинских портах заблокировано около 80 иностранных судов
08:26 28.06.2022 |
В заблокированных из-за российского вторжения украинских портах остается около 80 судов под иностранными флагами, на которых остаются товары.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил заместитель главы Администрации морских портов Дмитрий Баринов.
"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", - сказал он.
Баринов также прокомментировал сообщение о возможном выходе одного из судов из морского порта в оккупированном Мариуполе. По его словам, данная информация не подтверждение, ведь связи с судном нет.
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