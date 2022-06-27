Покупательная способность украинцев по питанию снизилась на треть из-за войны – исследование

Несмотря на то, что индекс доступности продовольствия украинцев в мае улучшился на 1.3% против апреля, он на 37% ниже уровня до полномасштабной войны.

Об этом говорится в Обзоре продовольственной безопасности и политики Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ совместно с Министерством агрополитики.

Индекс доступности продовольствия рассчитывается как отношение средней заработной платы к цене корзины продуктов питания. До полномасштабного вторжения он составлял 12,4 - то есть человек со средней зарплатой мог приобрести количество продуктовых корзин эквивалентного запасу на 12,4 месяцев. Текущая оценка ИДП составляет всего 7,8.

"Итак, продолжаем наблюдать существенно сниженную покупательную способность в отношении основных продуктов питания украинского потребителя", - констатируют аналитики.

В настоящее время рынок пищевой продукции в Украине характеризуют значительно более высокие цены и уменьшение ассортимента продукции характеризуют рынок пищевой продукции в Украине. Стоимость корзины продуктов питания в мае на 4,4% выше, чем в конце февраля, а ассортимент продукции в Донецкой области самый низкий по сравнению с другими областями Украины.

Средняя цена корзины продуктов питания в Украине за неделю 9-13 мая снизилась на 1,3% по сравнению с неделей 18-22 апреля. В то же время его стоимость на 4,4% выше, чем в неделю 21-25 февраля, когда только началось полномасштабное вторжение РФ.

Больше всего падение цены корзины продуктов питания приходится на временно оккупированную Херсонскую область: менее чем за месяц стоимость снизилась на 10,7%. Однако именно эта область испытала наибольший рост цен с начала полномасштабной войны: цена корзины выше на 21,5% с конца февраля.