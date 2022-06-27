Украина получила от Японии дополнительный кредит $500 млн – Минфин

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно $500 млн) льготного кредита в рамках кредитного соглашения, которое подписали министр финансов Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Акихико Танако.

Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых, говорится в сообщении Минфина в понедельник.

Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения, уточнило министерство.

Минфин напомнил, что 7 июня между правительства Украины и Японии подписали дополнительное соглашение по кредиту JICA на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита была увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (около $600 млн долл. США).

Первые 13 млрд японских иен (примерно $100 млн) по указанному соглашению Украина получила 24 мая.

Минфин рассчитывал, что в июне объем внешнего финансирования увеличится до $4,8 млрд по сравнению с $1,5 млрд в мае, однако до этого японского кредита с начала месяца он составил пока только около $1,5 млрд.