Правительство готовит сокращение расходов и повышение акцизов на топливо, - НБУ

Министерство финансов и Национальный банк Украины обсуждают необходимость оптимизации государственных расходов, увеличения налоговых поступлений и активизацию внутренних рыночных долговых привлечений для финансирования дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам очередного заседания Совета финансовой стабильности, посвященного анализу системных рисков, возникающих из-за монетарного финансирования дефицита госбюджета за счет выкупа "военных облигаций" НБУ.

В сообщении отмечается, что по итогам января-мая 2022 года дефицит госбюджета был больше, чем за целый год в 2021 и 2020 годах. В результате уменьшения доходов бюджета и одновременного роста его расходов, прежде всего на военные нужды и социальные программы, ежемесячные финансовые потребности правительства оцениваются около $5 млрд.

В то же время, основным источником покрытия дефицита средств стала поддержка правительства со стороны Национального банка, однако монетарное финансирование дефицита госбюджета несет "крайне негативные последствия" для макроэкономической стабильности.

Такие последствия наиболее наглядно проявляются во влиянии на валютный рынок. Выпущенные в обращение гривни попадают на валютный рынок, давят на обменный курс. НБУ для удовлетворения спроса на валюту постоянно проводит интервенции, объем которых ежемесячно увеличивается, что истощает международные резервы. пока не компенсируется международной помощью", - констатирует Нацбанк.

"Если из-за эмиссионного финансирования бюджета международные резервы НБУ иссякнут, это создаст угрозу значительной девальвации валюты и стремительного ускорения инфляции. Со своей стороны, это усугубляет риски для финансовой стабильности", - предупреждает НБУ.

Для минимизации этих рисков члены Совета финансовой стабильности согласовали ключевые направления действий, направленные на сужение дефицита госбюджета и снижение объемов его монетарного финансирования, а именно:

* оптимизацию государственных расходов с ограничением неприоритетных и неэффективных направлений расходования средств;

* дополнительное увеличение доходов бюджета, прежде всего, благодаря повышению налогов на импорт, акцизов (в частности на горючее), рентных платежей. Подход к повышению налогов должен быть взвешенным, справедливым и дифференцированным;

* активизацию внутренних рыночных долговых привлечений для финансирования дефицита бюджета;

* активизацию усилий по увеличению объемов и повышению прогнозируемости поступления международной помощи.

"Члены РФС согласились с тем, что все шаги не должны противоречить принципам сотрудничества Украины с международными донорами и интеграции в ЕС", - отмечается в сообщении.

Также в ходе заседания обсуждалась возможность создания новой программы сотрудничества с МВФ. В частности, члены РФС согласились с необходимостью скорейшей доработки макроэкономических прогнозных сценариев и предложений по мерам экономической политики и структурным реформам, на которых должна базироваться такая программа.

Как сообщалось, Национальный банк на прошлой неделе, 23 июня, снова профинансировал госбюджет из-за покупки "военных" облигаций на 35 млрд грн, увеличив их портфель до 225 млрд грн, в том числе в июне на 105 млрд грн.

При этом Нацбанк неоднократно отмечал необходимость повышения доходности по гривневым облигациям Министерства финансов с целью увеличить объемы рыночных заимствований, что позволит уменьшить объемы покупки военных ОВГЗ за счет эмиссии гривны.

Однако Министерство финансов отказывается повышать ставки по ОВГЗ, оставляя их в диапазоне 9,5-11% годовых.

Отметим, что министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что Украина надеется в июне получить $4,8 млрд, что гораздо больше, чем было в мае. Пока неизвестно, удастся ли этот план выполнить.

Напомним, Национальный банк 12 и 13 мая увеличил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 20 млрд грн. 8 марта, 12 апреля и 20 апреля Нацбанк выкупил бумаги на суммы по 20 млрд грн, 27 апреля - 10 млрд грн, 9 мая - 30 млрд грн.