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АНАЛІТИКА

Украинцы завезли из Европы 211 тыс. авто по льготным условиям - нардеп

13:10 27.06.2022 |

Економіка

 

Украинцы завезли из Европы 211 тыс. авто по льготным условиям, за две недели количество ввезенных авто увеличилось на 48 тыс., сообщил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"По состоянию на 27 июн в Украину по льготной расстоможке заехало 211 тысяч авто. За последние 2 недели дополнительно завезли 48 тыс.", – указал он в Телеграм-канале в понедельник.

Общая сумма предоставленной льготы составила 23,5 млрд грн, добавил он.

После новостей про отмену льготы с 1 июля, как это предусматривают принятые парламентом законодательные изменения, темпы завоза авто значительно выросли. В будние дни в июне в среднем завозят 4,7 тыс. авто в день по сравнению с 3,2 тыс. в мае, уточнил нардеп.

"На самом деле, вероятно, было б в разы більше, ограничивает пропускная способность иностранной и нашей таможни. Для понимания, на том же Будомеж-Грушев сейчас очередь 1000 авто и 9,5 км, польская сторона пропускает весьма медленно. На пункте "Ягодин" очередь вообще 40 км", – указал Железняк.

"Также показательно, что на выходных стали завозить в четыре раза больше, чем обычно. В эту субботу заехало 2400 авто, хотя обычно на выходных эта цифра была меньше 650 авто", – добавил он.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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