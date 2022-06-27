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АНАЛІТИКА

Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ

Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ
 

Бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за военной агрессии России против Украины, сообщает пресс-служба компании SCM.

«Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления россии против Украины и каждого украинца - вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною - при помощи лучших украинских и американских юристов - подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск - одно из первых международных юридических действий против россии, цель которого - остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов", - заявил Ринат Ахметов.

Бизнесмен просит европейский суд привлечь страну-агрессора Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародёрство и воровство экспортных товаров. Его интересы представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

Как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины, отметили в SCM.

В дополнение к иску бизнесмен просит суд о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, воровства зерновых, а также стали, изготовленной предприятиями SCM.

«Грабеж украинских экспортных товаров - в том числе зерна и стали - уже привёл к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за неё», - заявил Ринат Ахметов.

Он также призывает других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд.

Ранее Ахметов в интервью изданию «Новое Время» сообщил, что планирует подать иск в международный суд против России с требованием компенсации за активы, уничтоженные российской военной агрессией. В частности, только ущерб, причиненный российскими войсками металлургическим предприятиям Мариуполя, оценивается в 18-20 млрд долларов.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Росія
 

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