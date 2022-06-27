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С начала войны в Украине открылось более 50 000 новых бизнесов. IT уже не в приоритете
10:57 27.06.2022 |
В Украине зарегистрировано 51 000 новых бизнесов с момента полномасштабного военного вторжения РФ. Из них 43 000 - это ФОПы, 8000 - юридические лица, сообщает Opendatabot.
В начале июня был зафиксирован новый рекорд регистраций ФОПов - 4652 предпринимателя. Это самая большая цифра с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Всего за три недели месяца зарегистрировано более 12 000 предпринимателей.
За время с 24 февраля заметно изменилась география регистраций новых компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФОПов, во Львове - 45%, а вот в Харькове - только 25%.
Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнеса.
В феврале первое место по количеству регистраций новых ФОПов занимал КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", а категории "Предоставление информационных услуг" и "Предоставление других индивидуальных услуг" занимали третью и четвертую позиции.
За три месяца войны ситуация изменилась. На первом месте по количеству новых ФОПов оказался КВЭД "Розничная торговля". Всего КВЭДы, связанные с розничной и оптовой торговлей, составили 49,6% от всех новых ФОПов в июне.
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