Что происходит на рынке недвижимости Украины, анализ и прогноз от эксперта

Война нанесла и продолжает наносить значительный ущерб экономике Украины. На сегодня, пожалуй, больше всего от боевых действий пострадал рынок строительства и недвижимости. Так, в отчете Национального банка Украины «О финансовой стабильности» от 17 июня 2022 года указывается, что с начала войны рынок практически остановился, как в отношении строительства, так и продажи жилья. При этом, по данным НБУ, ситуация за последние недели начала выравниваться, и прежде всего в регионах, которые меньше всего подвержены разрушениям от войны.

Наибольшее благоприятная ситуация складывается в западных регионах страны, при этом Нацбанк отмечает, что и там сохраняется ряд существенных проблем. Прежде всего это дисбаланс рынка, когда заявленные продавцами цены не подкрепляются спросом и поддерживаются искусственно.

Что касается строительства, то здесь, по данным регулятора, ситуация более оптимистичная. Застройщики восстановили работы почти на 50% объектов в стране. Наиболее позитивная динамика наблюдается в западных регионах, в центре и в Одесской области.

Что касается рынка офисной недвижимости, то по данным НБУ, он пострадал в большей степени от массового перехода персонала на удаленную работу.

Портал Open4business попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию финансового эксперта Игоря Стаковиченко. По его мнению, тяжесть кризиса на рынке недвижимости напрямую зависит прежде от интенсивности боевых действий в различных регионах страны, а также от благосостояния населения.

«Мы видим, что спрос на жилье в тех же Харькове и Днепре обвалился почти одинаково. При этом строительство жилья в Харькове стоит, а в Днепре восстанавливается. Это связано с оценкой рисков застройщиками, так как Харьковский регион сейчас подвергается разрушительным обстрелам агрессора», - считает эксперт.

По его мнению, большая часть цен как на первичном, так и на вторичном рынке продиктована завышенными ожиданиями застройщиков, которые продолжают надеяться найти покупателя на свой товар несмотря на изменения в экономике и снижение доходов части населения.

«Застройщики мыслят по-старому, и формируют цену исходя из себестоимости и тех наценок, которые были справедливы в довоенный период. Покупатели же стали намного осторожнее и оценивают риски, в частности, наличие бомбоубежищ, путей эвакуации и так далее. Что касается вторичного рынка, то здесь цены часто вообще рисуют с потолка, надеясь больше на удачу», - отметил Стаковиченко.

По словам эксперта, восстановления рынка можно ожидать после окончания войны, когда вырастет спрос на жилье и снизятся опасения инвесторов.