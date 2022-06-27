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АНАЛІТИКА

Украина и Германия подписали соглашение о гранте на 1 млрд евро

 

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер 24 июня подписали соглашение между правительствами двух стран о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения через механизм административного счета МВФ.

Марченко поблагодарил Линднера и всех, благодаря чьим усилиям удалось быстро структурировать соглашение.

"Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант - чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от правительства Федеративной Республики Германия", - отметил Сергей Марченко.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии России Украина получила от правительства Германии долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования государственного бюджета.

Напомним, на днях Украина начала получать от Германии первое тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
 

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