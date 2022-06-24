В Киеве арестовали здание «Росатома» стоимость 60 млн гривен

Правоохранители наложили арест на здание "Росатома", которое находится в центре Киева. Стоимость недвижимости оценили в 60 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Собственником помещения является российское акционерное общество, которое производит ядерное топливо и подчиняется "Росатому". Здание расположено на столичном Подоле. Его площадь составляет почти 1000 квадратных метров, а стоимость - 60 миллионов гривен.

Отмечается, что владельцы имущества пытались скрыть информацию. Сведения о здании не вносили в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Они отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Полиция провела обыски в здании и на основании постановления Печерского суда арестовала помещение.

Напомним, в Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн гривен.