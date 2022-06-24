Металлургическая отрасль Украины восстанавливается, несмотря на потерю Мариуполя – исследование

Оставшиеся в секторе предприятия черной металлургии после разрушения и оккупации "Азовстали" и ММК им. Ильича, постепенно восстанавливаются.

Об этом говорится в результатах исследования Центра экономической стратегии.

Крупнейшие добытчики железной руды и производители стали не свернули инвестиционные программы. К примеру, крупнейший производитель "АрселорМиттал Кривой Рог" предусмотрел лишь ограниченное сокращение инвестиционного плана на ближайшие 5 лет - с 500 млн долл. до 420 млн долл.

Компании приступили к производству новых видов продукции, адаптированных к изменениям в спросе на внутреннем и внешнем рынках, включая США, где отмена тарифов на продукцию, как ожидалось, будет иметь лишь долгосрочный эффект.

"Макрофинансовая стабильность в Украине через три полных месяца после начала войны все больше разрушается. В мае несколько ударов по платежному балансу (возобновление импорта и недостаточный приток иностранной помощи) заставили Национальный банк отреагировать на риск валютного кризиса радикальными и непопулярными мерами", - говорится в исследовании.

Количество импортеров горючего, по данным ЦЭС, удвоилось. Как только появятся новые импортные поставки, дефицит бензина и дизтоплива должен постепенно снизиться, а цены могут даже немного снизиться. Однако некоторые участники рынка ожидают, что дефицит сохранится до конца года.

Негативный баланс торговли товарами и услугами резко увеличился до 1,1 млрд долл. в апреле. Май, вероятно, покажет увеличение этого разрыва. Положительное сальдо счета текущих операций сохранилось в основном за счет международных грантов в размере 0,8 млрд дол.