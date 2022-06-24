Украинские аукционы Прозорро принесли Украине престижную премию ООН

Система онлайн-аукционов Прозорро. Продажи принесли Украине престижную премию ООН в сфере публичной службы - UN Public Service Awards.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает Укринформ.

Как отмечается, UN Public Service Awards - ежегодная награда, которой с 2003 года отмечают передовой опыт в сфере государственного управления и предоставления публичных сервисов.

В конкурсе Украину представляло госпредприятие "Прозорро.Продажи", которое администрирует государственную электронную торговую систему, где проходят онлайн-аукционы по продаже и передаче активов в аренду. Украинскую государственную электронную систему признали лучшей из 350 проектов из 58 стран.

Как сообщалось, за 6 лет благодаря деятельности Прозорро. Продажи государство, органы местного самоуправления и бизнес получили более 62 млрд грн. С начала полномасштабной войны в рамках благотворительных аукционов Прозорро. Продажи в поддержку армии и на гуманитарные нужды собрали более 5,6 млн. грн.

Государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи гарантирует безопасность электронных аукционов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого претендента к участию в торгах.