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Украинские аукционы Прозорро принесли Украине престижную премию ООН
09:02 24.06.2022 |
Система онлайн-аукционов Прозорро. Продажи принесли Украине престижную премию ООН в сфере публичной службы - UN Public Service Awards.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает Укринформ.
Как отмечается, UN Public Service Awards - ежегодная награда, которой с 2003 года отмечают передовой опыт в сфере государственного управления и предоставления публичных сервисов.
В конкурсе Украину представляло госпредприятие "Прозорро.Продажи", которое администрирует государственную электронную торговую систему, где проходят онлайн-аукционы по продаже и передаче активов в аренду. Украинскую государственную электронную систему признали лучшей из 350 проектов из 58 стран.
Как сообщалось, за 6 лет благодаря деятельности Прозорро. Продажи государство, органы местного самоуправления и бизнес получили более 62 млрд грн. С начала полномасштабной войны в рамках благотворительных аукционов Прозорро. Продажи в поддержку армии и на гуманитарные нужды собрали более 5,6 млн. грн.
Государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи гарантирует безопасность электронных аукционов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого претендента к участию в торгах.
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